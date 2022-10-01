Türkiye Gazetesi

Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları, bu haftayı mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar görüldü. Yeni hafta bu sıcak havanın aksine yağışlı ve soğuk havalar hakim olacak.

Meteoroloji'nin raporuna göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yeni haftayla birlikte, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Marmara illeri başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde düşüşe geçmesi bekleniyor. Hafta sonu özellikle Pazar günü yurdun geniş bir kesiminde 'sağanak yağış' ve 'kuvvetli sağanak yağış' etkili olacak.

01- 05 Ekim 2022 Hava Durumu Haritası

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde 2 Ekim Salı gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve yağışların etkisini göstermesi bekleniyor.