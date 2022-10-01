Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hız kesmeden devam ederken, Kahraman Mehmetçik teröristleri inlerinde bir bir avlıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter paylaşımı

GARA BÖLGESİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi... Eren Abluka-37 ile Hakkari'de terörün eğitim kampı yerle bir! 3 teröristin cesedi ele geçirildi Hakkari’de devam eden ‘Eren-Abluka 37’ Operasyonu'nda daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği belirlenen 3 teröristin cansız bedenine ulaşıldı.