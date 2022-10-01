Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, saat 09.00 sıralarında Sancaktepe'de alışveriş için gittiği marketten çıkmış ve o anda henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. O anlarda MHP'li Hançer, yere yığıldı ve şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler Hançer'in Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi gören Hançer'den sevenlerini üzen haber geldi. Sancaktepe'de marketten çıkarken silahlı saldırıya uğrayan MHP üyesi Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısına silahlı saldırı Sancaktepe'de, MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hançer tedavi altına alındı. Hastane önüne tedbir amaçlı çevik kuvvete sevk edildi.

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