Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programında genel kurula hitap ediyor...
Son dakika: Meclis'te mesai başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
01.10.2022 - 14:19 | Son Güncelleme: 01.10.2022 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 6'ncı yasama yılı açılışında konuşuyor...
Etiketler : TBMM,son dakika,recep tayyip erdoğan,
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