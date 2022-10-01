Türkiye Gazetesi

Giresun'da AK Parti İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Dayanışma Toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini belirten Bakan Soylu, "Terörle mücadele sadece bugünün işi değildir. Bugünün mücadelesinin de işi değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu kadrolar 20. yüzyılda hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı biliyorlar" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu ve biri polis 2 kişinin de yaralandığı polievi saldırısını gerçekleştiren teröristlerin Suriye'nin Mümbiç kentinden paramotorla Mersin'e geldiğini belirten Soylu, eyleme ilişkin bilgi verdi. Soylu, "Geçen haftanın başında şehidimizin kahramanca mücadelesi ve gazimizin kahramanca mücadelesiyle 2 teröristin hem vurulması ondan sonra da cehennemin dibine kadar gittikleri eylemde neredeyse CHP’liler Türkiye’nin sokakları terör doldu diye seviniyorlar. PKK’nın her eyleminde aman bir istikrarsızlık olsun, aman şöyle olsun, aman böyle olsun istiyorlar" dedi.

MERSİN'DEKİ EYLEM AMERİKA MERKEZLİ BİR EYLEMDİR"

"Buradan söylemek istiyorum. Ey CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avanelerine söylüyorum" diyen Bakan Soylu, "PKK’nın eylemlerini sizleri sevindirecek noktaya getirmeden onları yerin yedi kat dibine gömmeyen de namerttir. Bu eylem Amerika merkezli bir eylemdir. Bu eylemi gerçekleştirenler Mümbiç’ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibariyle tam 12-13 saat paraşütlü motorla beraber Tarsus’a geldiler. Sabah 10’a doğru Tarsus’ta kıyıya yakın bir yere indiler. Sabah 10’dan sonra akşama kadar orada kaldılar. Ve oradan yürüyerek sonra normal vatandaşların arabalarına binerek, onlarda insaniyet namına götürmüşler. Ondan sonra da eylemleri gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İlk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden, 'Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz' dediler dün. Neden istediler? Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi. İstihbarat Teşkilatımız, 'Siz ilk önce PKK’ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin, biz ondan sonra size göndeririz' diye"

Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin yeni gelişme: 22 zanlıdan biri tutuklandı Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'deki hain saldırıda köşeye sıkışan 2 teröristin kendini patlama anı anbean kamerada Mersin Mezitli'de polisevine saldırı düzenleyen 2 teröristin polisle girdiği çatışma sonrası 1 polisimiz şehit olmuştu. O hain teröristlerin düzenlediği saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı. Köşeye sıkıştığını anlayan teröristlerin sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdikleri anlar anbean kameraya yansıdı.

Bakan Akar duyurdu: Mersin'deki hain saldırı Suriye'de organize edildi Teröristler tarafından Mersin'de polisevine düzenlenen hain saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik karşısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz" dedi. Bakan Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına, bunlara mutlaka gereği yapılacaktır" ifadesini kullandı.