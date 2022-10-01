Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Bu organizasyona dünya sathından 1 milyon kişinin üzerinde katılım beklendiği ifade edilen tezkerede, bu kapsamda düzenlenecek spor etkinliklerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nın müştereken icra edileceği bildirildi.

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Bakan Nebati'den kritik doğal gaz açıklaması: 'Şartlar uygun olursa Katar'la yeniden başlarız" Rusya'nın yaptırımlar karşısında en büyük kozunu oynayarak gaz vanalarını kapatması, enerji fiyatlarını arttırdı. Bu gelişmelerin ardından Bakan Nebati, doğal gazda yeni anlaşmalar için çalışmaların başladığını söyleyerek, Katar'ı işaret etti.

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