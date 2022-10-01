Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yarın sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışların öğleden sonra bölgesel olarak şiddetli olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR YEREL OLARAK KUVVETLİ OLACAK

Yarın saat 15.00 itibarıyla Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece yarısı sona ereceği değerlendirilen kuvvetli yağıştan kaynaklı sel ve su baskını ile yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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