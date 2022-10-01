Türkiye Gazetesi

TBMM'de yeni dönem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Önemli mesajların verildiği konuşmanın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis’in yeni dönemini TGRT Haber’de değerlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel af çıkışına ilişkin de konuşan Turan, "“Twitter’dan af mı olur Allah aşkına” diyerek tepki gösterdi.

TURAN: TWITTER’DEN AF MI OLUR? BUNLAR OY ENDİŞESİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun; tacizcileri, tecavüzcüleri, teröristlerin dışında sadece kader mahkumlarını kapsayan genel af çıkışını değerlendiren Turan şunları söyledi:

“Kader mahkumunun altında kimler var, diğer tarafta kimler var. Bu bir kere özensiz bir ifade. Bunlar tweetlik bir konu değil. Bir çalışma yaparsınız, iktidar partisinde destek istersiniz, Twitter’dan af mı olur Allah aşkına. Bu bile işin istismar olduğunun en güzel göstergesi. Tüm çalışmalarda muhalefet partilerine gideriz, iddiamızı ortaya koyarız, eleştirilerini alırız, her kanunda bunu yaparız. Basın Kanunu haftaya Meclis’e gelecek, muhalefetin talebi doğrultusunda bir sürü değişiklik yaptık. Genel af gibi önemli konuları tartışmak istiyorsanız bunun yeri Twitter değil. Bunlar oy endişesi ile her türlü alana laf üretmektir. Kim ne derse evet isteyen bir tarz.”

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK "

CHP’nin yüzde 25 oy oranının yüzde 26 olmadığının altını çizen Bülent Turan, “Oradan buradan oy toplamaya çalışıyorlar. CHP’nin oyu anketlerde artmıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağı tespitinde bulunan Turan, “Kılıçdaroğlu tek başına adayım derse ben de adayım. Ya 6’sını birden yardımcı yapacak ya da dışarıdan bir aday bulacaklar. Erdoğan kadar çalışan bir lider var mı? Daha ciddi bir muhalefete ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

2023'te genel af ceza indirimi var mı? Genel af çıkacak mı? Son açıklama geldi Genel af çıkacak mı? 2023’te genel af ceza indirimi var mı? Genel af bekleyen yüzbinlerce mahkum yakını konuyla ilgili son açıklamaları yakından takip ediyor. Covid-19 izinleri sonrası genel af talepleri daha sık gündeme getirilmeye başlanmıştı. AK Parti’den son dönemdeki en net genel af açıklaması, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan geldi.

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