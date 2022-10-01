Türkiye Gazetesi

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yusuf Ataş’ın Bingöl’de yaşayan ailesine açı haber verildi. Şehidin babası Nejat Ataş’ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı.

Elazığlı şehidin Bingöl’de bulunan ailesine acı haber verilerek evine Türk bayrağı asıldı.

ELAZIĞ VALİSİ TOROMAN: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞLIĞI DİLİYORUM

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı hemşerimiz Pyd. Ast. Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş kazasında şehit olan askerin ailesine taziye mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Kahraman polis şehit olmadan önce teröristi böyle etkisiz hale getirdi Mersin'deki hain saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, teröristlerden birini etkisiz hale getirdiği görüntüler paylaşıldı.