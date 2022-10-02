Türkiye Gazetesi

Tokat'ta geçtiğimiz Ağustos ayı Zafer Bayramı resepsiyonunda skandal anlar yaşandı. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın sosyal medyada duyurduğu olayda, kalabalık bir askeri grubun kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu’nun elini sıkmadığı ortaya çıktı. Yaşananlar sonrası söz konusu isimlerin başka illere gönderildiği öğrenildi.

"ŞAMİL TAYYAR: HERKES HADDİNİ BİLECEK

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, görüntülerle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Disiplin soruşturması açıldığını, bir albay ve binbaşının il dışına gönderildiğini" belirtti. Tayyar, "Beyler, herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Adil Öksüz' iddiası AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon kanalında FETÖ'cü Adil Öksüz ile ilgili bir iddiada bulundu.

Şamil Tayyar'dan CHP'ye 15 Temmuz göndermesi AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'ye 15 Temmuz'la ilgili göndermede bulundu.