Türkiye Gazetesi

Şehit Yusuf Ataş kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Şehit Yusuf Ataş vasiyeti nedir? Piyade Astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaranarak hastaneye sevk edilen Ataş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ataş’ın şehit olmadan önce çektiği video ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda, şehit Yusuf Ataş’ın vasiyetini anlattığı görülüyor.

YUSUF ATAŞ VASİYETİ NEDİR?

Sosyal medyada gündem olan görüntüde şehit Yusuf Ataş, en büyük hayalinin bir kız çocuğu olmak olduğunu dile getirmiş. Ataş, şehit düşerse de arkadaşlarından lösemili bir kız çocuğunun hayat boyu masraflarının karşılanmasını istemişti.

YUSUF ATAŞ KİMDİR?

Şehit Piyade Astsubay Yusuf Ataş 21 yaşındaydı. Ataş’ın ailesi Bingöl’de yaşıyor. Ataş’ın şehadet haberi, Bingöl'deki ailesine verildi.

Askeri yetkililer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri, şehidin Kültür Mahallesi'ndeki evine giderek, kentte görev yapan polis memuru baba Necat ile anne Nejla Ataş'a acı haberi verdi.

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Ailenin dört çocuğunun en büyüğü olan şehidin arkadaşlarına vasiyetini söylediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı.

Şehidin naaşının memleketi Elazığ'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.