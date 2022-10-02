Türkiye Gazetesi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir özel harekat polisimizin ise şehit düştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ardından Tel Rıfat bölgesinden füze atılması sonucu yaralanan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Şehit düşen kahraman Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, El Bab'da, Ribat-2 Üs Noktası'nda şehit düşen kahraman Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

Özel harekat polis memuru Mustafa Çalışgan Fırat Kalkanı Bölgesi'nde şehit oldu Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada özel harekat polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu. Şehidimizin acı haberi Tokat’ta yaşayan aileye verilirken, Çalışgan'ın cenazesi askeri uçakla memleketine uğurlandı.