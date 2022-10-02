Türkiye Gazetesi

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Mustafa Çalışgan yaralandı. Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Çalışgan'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, CHP İl Başkanı Neşet Uçar ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Çalışgan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Özel hareket polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın şehadet haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi. Şehit için dua edilirken, annesinin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Çalışgan'ın naaşı, Tokat'ta ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye El-Bab bölgesinde şehit olan Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Suriye El-Bab bölgesinde tanksavar füze saldırısında yaralanıp, sevk edildiği hastanede şehit olan Çalışgan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Gölcük'ten acı haber: Denize düşen 5 askerden 1'i şehit oldu Düzce Gölcük Tersane Komutanlığı'ndan acı haber geldi. Sözleşmeli er Enes Bıyık şehit düştü. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.