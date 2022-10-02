Türkiye Gazetesi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.D, A.E, K.B, A.G. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 6'ya yükseldi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Terör saldırısının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda 22 şüpheli yakalanmış, 30 Eylül'de adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. tutuklanmış, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 21'i serbest bırakılmıştı.

TERÖRİSTLER PARAMOTORLA GELMİŞ

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin, Suriye'den gelmek için kullandıkları paramotora ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin paramotorla Münbiç'ten Tarsus’a geldiklerini açıklamıştı. Bakan Soylu, "Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00'a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler." dedi.

Mezitli ilçesindeki Tece Polisevine yönelik 26 Eylül saat 22.46 sıralarında gerçekleştirilen terör eylemine ilgili yapılan çalışmalarda, dün sabah saatlerinde Tarsus'a bağlı Çöplü mahallesinde yapılan arama çalışmasında örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen Trike olarak bilinen paramotorun parçaları ele geçirildi.

Fotoğraflar üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde söz konusu hava aracının İtalya menşeili 'FLY Products Marka ECO 2 Light' model çift kişi taşıma kapasiteli paramotor olduğu tespit edildi.

Paraşüt şeklinde kanadı bulunan 3 tekerlekli şasi yapısı ile yerden kalkış ve iniş yapabilen paramotorun, çok geniş kanat yapısı nedeniyle yüksek irtifalara çıkabildiği ve 2 kişinin yanı sıra haricen ağırlık da taşıyabildiği belirlendi. Teröristlerin paramotorun alt ve yan kısımlarına özel eklemeler yaptığı, bu alanların silah, patlayıcı madde, yaşam malzemesi gibi şeyler taşımak için kullanıldığı değerlendirildi.

TERÖRİSTLERİN ROTASI BELİRLENDİ

Teröristlerin Mersin'e ulaşmak için kullandığı rotada yapılan çalışmalar sonucu netlik kazandı. Paramotorun muhtemel rotasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, 25 Eylül 2022 tarihinde saat 20.23 sıralarında Suriye'nin Münbiç bölgesinden hareket ederek, 22.30 sıralarında Afrin bölgesine geldiği belirlendi. Teröristlerin daha sonra Afrin'den hareket ederek, 25 Eylül’ü 26 Eylül’e bağlayan gece sabaha karşı Mersin Tarsus ilçesine bağlı Çöplü Mahallesinde tarım arazilerinin bulunduğu bir alana iniş gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

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