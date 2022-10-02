Türkiye Gazetesi

Skandal görüntüler geçtiğimiz Ağustos ayında Tokat Valiliği'nde düzenlenen resepsiyonda kaydedildi. Resepsiyonda, kalabalık bir askeri grup kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından duyurduğu olay sonrası, söz konusu albay ve binbaşının il dışına gönderildiği iddia edildi.

ŞAMİL TAYYAR: HERKES HADDİNİ BİLECEK

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, görüntülerle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, disiplin soruşturması açıldığını, bir albay ve binbaşının il dışına gönderildiğini belirtmiş ve "Beyler, herkes haddini bilecek" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülere ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, olaya karışanların görevden alındığı duyuruldu.

MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin, yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır."

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