Türkiye Gazetesi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarınca 26 Eylül'de polisevine uzun namlulu silahlar ve düzenek yerleştirilmiş patlayıcılarla saldırı düzenlendiği anımsatılarak saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma süratle ve titizlikle yürütülmekte olup, tüm deliller usulünce toplanıp değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında 6 şüphelinin tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "Mezkur saldırıyla ilgili gözcülük ve bilgi toplama, keşif yapma ve eyleme doğrudan yardım etme şüphesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı Cumhuriyet Başsavcılığımızca sorgularına müteakip yapılan sevk sonucunda nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Bir şüphelinin de ev hapsine karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, saldırıyla bağlantılı olmayan ancak terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün de tutuklandığı kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Terör saldırısının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

Mersin'deki hain terör saldırısında yeni gelişme: 5 zanlı daha tutuklandı Geçtiğimiz günlerde Mersin'de gerçekleştirilen hain saldırının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni tutuklamalar yapıldı. Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından 5 şüpheli daha tutuklandı.

Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin yeni gelişme: 22 zanlıdan biri tutuklandı Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'deki hain saldırının ardından PKK'ya gece yarısı operasyonu Mersin Mezitli'de polisevine düzenlenen hain saldırıda 2 teröristin polisle girdiği çatışma sonrası 1 polisimiz şehit olmuştu. Saldırıda 1'i polis 2 kişide yaralanmıştı. Son dakika haberi az önce geldi, PKK'ya yapılan gece yarısı operasyonunda çok sayıda gözaltı var. İşte detaylar...