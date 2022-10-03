Türkiye Gazetesi

1908 yılında hizmete giren ve İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen Haydarpaşa Garı’nda 2010 yılında yangın çıkmış ve tarihi gar büyük oranda zarar görmüştü. Yangın sonrası başlatılan restorasyon çalışmaları aradan geçen 12 yıla rağmen henüz tamamlanamadı. Tarihi yapının dışına kurulan iskele, çalışmalar tamamlanamadığı için yıllardır sökülemiyor. Bekleme salonunda bulunan vitray camlar, duvar kaplamalar, kalem işlemeler el emeği ile eski hale getirilse de dış cephe çalışmaları tamamlanamayan garın yeniden hizmete sunulacağı gün ise bilinmiyor.

Çalışmaların devam ettiği Haydarpaşa Garı havadan görüntülendi

Haydarpaşa Limanı'nda yük gemisi karaya oturdu Haydarpaşa Limanı açıklarında, 197 metre boyundaki yük gemisi yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu. Olay yerine römorkörler ve bot sevk edildi.

Haydarpaşa Garı’nda korkutan atölye yangını Kadıköy Haydarpaşa Garı çevresinde bulunan bir marangoz atölyesinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ufak çaplı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haydarpaşa kiraya verilecek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nca (TCDD) tarihi Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarının bazı bölümleri, kültür ve sanat aktivitelerinde kullanılmak üzere kiraya verilecek.