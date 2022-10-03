Türkiye Gazetesi

Rusya Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesinin ardından karara tepkiler gelmeye başladı.Türkiye de, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın ilhak kararının kabul edilemez olduğunu belirterek kararı tanımayacağını belirtti.

Türkiye'nin tepkisine Rusya cephesinden ilk yorum geldi. Rus Senatör Vladimir Cabarov, Türkiye'nin bu kararının iki ülke arasındaki ilişkiyi zedelemeyeceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesi, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Avrupa ve ABD ülkeleri, Rusya'nın bu hamlesine sert tepki gösterirken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Rusya'nın ilhak kararları kınanarak, tanınmadığı ifade edildi. Rusya cephesinden Türkiye'nin bu hamlesine ilişkin ilk yorumlar ise çok geçmeden geldi.

‘BAĞ KURMAMIZI ENGELLEMEZ’

'Govorit Moskva' Radyosu'na konuşan Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı Cabarov, Ankara'dan bu adımı beklediklerini belirtti. Cabarov, "Bir zamanlar Kırım'ın Rusya Federasyonu ile birleşmesini de tanımadılar. Fakat bu bizim ekonomik ilişkiler geliştirmemizi ve bağlar kurmamızı engellemez" dedi.

‘KARARIMIZIN TANINMASINA İHTİYACIMIZ YOK’

Ankara'nın söz konusu 4 bölgenin Rusya ile birleşmesi ile ilgili yapılacak referandumu da tanımayacağı konusunda açıklamalarını da hatırlatan Rus Senatör, "Bu bölgelerin Rusya'nın bir parçası haline gelmesinin tanınmasına ihtiyacımız var mı? Kesinlikle yok. Çünkü uluslararası hukukun konusu bölgeler değil, Rusya'nın kendisidir. Rusya da kendi öznelliğini uzun zaman önce kanıtladı" diye savundu.

NELER YAŞANMIŞTI?

30 Eylül'de Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasıyla ilgili dört ayrı anlaşma imzalanmıştı. Rusya Anayasa Mahkemesi de yeni bölgelerin ülkeye bağlanmasına ilişkin anlaşmaları onayladı.

Kremlin: Yeni topraklara saldırılar, "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edilecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lider, işgal ettiği Ukrayna topraklarının ilhakını 'resmen' duyuracak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni topraklara yönelik saldırıların "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edileceğini söyledi.

Kremlin'den referandum açıklaması: 4 bölge yarın Rusya'ya katılacak, Putin dünyaya duyuracak Kremlin Sözcüsü Peskov, "30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni düzenlenecek." açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağı bildirildi.