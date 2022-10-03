Türkiye Gazetesi

Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Onur Şener katili kimdir? O Ses Türkiye programına da katılan müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti. Genç müzisyen, Ankara’da bir eğlence mekanında müzisyenlik yaparken, istek parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştığı kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Şener tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ONUR ŞENER NEDEN ÖLDÜ?

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Olay, dün gece saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana geldi. İddialara göre, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, müzisyen Onur Şener’den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Şener’e şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü.

Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener’i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybederken polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

ONUR ŞENER KİMDİR?

1977 doğumlu müzisyen Türk Eğitim Derneği’nden mezun oldu. Müzik kariyerine devam eden Şener; 2013 yılında O Ses Türkiye programına katılmıştı. Programda “Show Must Go On” şarkısıyla dikkat çeken Şener, Hadise ile düet yapmıştı. Genç müzisyen birçok mekanda sahne almıştı. Onur Şener evliydi ve bir kız çocuğu vardı.