Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Van’da terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlarda 11 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

11 ŞAHIS İÇİN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, “26 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü ve terörün finansmanı soruşturmalarında 2, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 9 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP terör örgütünün oyuncağı oldu Mersin’deki terör saldırısı üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan “Saldırganları himaye ve teşvik eden HDP’dir. Bu teröristleri savunma aklama görevini de CHP üstlenmiştir. CHP bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı oldu” dedi.