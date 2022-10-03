İstanbullular haftanın ilk gününe yoğun trafikle başladılar. İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Üsküdar Altunizade’de 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü bağlantı yolunda sürücüler yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
YÜZDE 72'YE ULAŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası’ndaki trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine ulaştı.
Yol verme tartışmasında baltalı saldırı girişimi! Trafikte dehşet anlar anbean kamerada Sarıyer’de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
İçişleri Bakanlığı’ndan trafikte yeni düzenleme! Yarın başlıyor, 11.00-14.00 saatlerine dikkat İçişleri Bakanlığı, yarın ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için yeni kampanyayı duyurdu. Yarın 11.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla farkındalık kampanyası başlatılacak.
Gökyüzünde ‘trafik’: Kocaeli’de uçan arabaları gören şaşırıp kaldı Gökyüzüne yükselen uçan araba Kocaeli’de merak uyandırdı. Kocaeli'de üretildiği öğrenilen uçan arabaların gökyüzüyle buluşma anları kameralara yansıdı.