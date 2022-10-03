Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 25 saat su verilmeyeceği açıklandı.
Bağcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 09.20'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. 100Yıl Mahallesine su verilemeyecek.
Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.41'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Terkos Mahallesine su verilemeyecek.
Şişli'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.46'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Eskişehir Mahallesi, Feriköy Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Bozkurt Mahallesi ve Duatepe Mahallesine su verilemeyecek.
Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 10.52'd3 başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Sururi Mahallesi ve Mercan Mahallesine su verilemeyecek.
Zeytinburnu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 10.37'de başlayacağı ve 12.30'da bitmesi öngörülüyor. Sümer Mahallesi ve Nuripaşa Mahallesine su verilemeyecek.
Sarıyer'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.15'da başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Çamlıtepe Mahallesine su verilemeyecek.
Pendik'te yaşanacak su kesintisinin saat 07.52'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Şeyhli Mahallesine su verilemeyecek.
Kadıköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.32'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Osmanağa Mahallesi ve Caferağa Mahallesine su verilemeyecek.
Türkiye'nin ilhak kararı tepkisine Rusya'dan ilk yorum: Bu ilişkilerimizi zedelemez Rusya’nın Ukray’da 4 bölgeyi ilhak kararını Türkiye kabul edilemez olduğunu söyledi ve kararı tanımayacağını belirtti. Rus Senatör Vladimir Cabarov, Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'daki ilhak hamlesine gösterdiği tepkiye cevap verdi. Cabarov, "Türkiye'nin tepkisi ilişkilerimizi zedelemez" açıklamasında bulundu.
Togg'un fiyatına ilişkin resmi açıklama! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yerli otomobil Togg için yeni bir fiyat açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan şirket, fiyat iddialarına açıklık getirdi.
Tokat’taki skandal resepsiyon görüntülerine ilişkin MSB’den açıklama geldi: Olaya karışanlar görevden alındı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat Valiliği'nde düzenlenen resepsiyonda kaydedilen görüntülere ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, olaya karışanların görevden alındığını duyurdu.