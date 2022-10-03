Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütleriyle mücadele tğm hıızyla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, bölücü teröristlere geçit vermediği gibi tek tek tespit ederek teröristleri ve inleri başlarına yıkıyor. Teröre darbe vurulan yerlerden biri de bu kez Suriye2nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi oldu. Mehmetçik burada teröristleri adeta hendeklerine gömdü. Biri sözde üst düzey terörist olmak üzere 7 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi."

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde, Ribat-2 Üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Asos'ta PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu: 23 terörist etkisiz hale getirildi MSB'nin terör yuvalarını yerle bir ettiği operasyonun detayları belli oldu. Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.