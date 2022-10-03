Türkiye Gazetesi

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturularak toplu ulaşım araçlarında kedi, köpek ve kuşların sahipleriyle seyahat edebilme şartları yeniden düzenlendi.



Buna göre metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu, 5 kilogramdan fazla köpekler ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapabilecek.



Köpekler, ağızlık ve tasmalarıyla kediler, özel çantalarıyla kuşlar da kafesleriyle seyahat edebilecek.

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları açıklandı mı? AK Parti'nin ilçe ilçe muhtemel İstanbul Belediye Başkan Adayları sıralı liste öğren 'AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak' sorusu uzun zamandır merak ediliyor ve araştırılıyordu. AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı ve İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağına dair bilgi geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İstanbul, ilçeleriyle birlikte cumartesi günü açıklanacak" ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti İstanbul ilçe başkan adayları açıklandı.

İstanbul Belediyesi'nden toplu ulaşım için önemli karar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımdaki maliyet artışını vatandaşlara yansıtmamak için, toplu ulaşım araçlarını 'sübvanse' etme kararı aldı. Başkan Mevlüt Uysal’ın talimatıyla başlatılan çalışmayla oluşturulan rapor, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandı.

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Kadir Topbaş Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayının Kadir Topbaş olduğunu açıkladı