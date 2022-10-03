Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine meydana geldi. Eğlenmeye gelen bir grup, müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onur Şener'in ise ikindi namazına müteakip Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Emniyet güçleri cinayet sonrası soruşturma başlattı. İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İlker K., Ali G., Semih S; savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.

ÜÇÜ KAMU ÇALIŞANI

İlker K. ile Ali G'nin kamuda müfettiş Semih S'nin ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendis olduğu öğrenildi.

Ankara’daki ‘istek şarkı’ cinayetinde yeni gelişme! Onur Şener’in arkadaşı dehşet anları anlattı… Ankara’da kendisinden istekte bulunan şarkıyı söylemediği gerekçesiyle saldırıya uğrayan müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, Şener’in arkadaşı dehşete düşüren o anları anlattı.

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