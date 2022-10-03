Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün hayatını kaybetti. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşlarından olan Akgün'ün vefatını DİN-BİR-DER Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım duyurdu. Acı haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akgün'ün oğlu Emre Akgün'ü arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün’ün vefatı dolayısıyla oğlu Emre Akgün’ü telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Akgün’e Allah’tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

Osman Akgün'ün vefatını DİN-BİR-DER Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım şu şekilde duyurdu;

"Milli Görüş camiasının acı günü. Bugün rahmetli hocamızın sadık arkadaşı, koruması, özel şoförü, Altınoluk'ta özel kalemi, benim dünya ahiret kardeşim, dava ve teşkilat arkadaşım Osman Akgün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim gani gani rahmetler eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah kalanlara sabırlar versin. Onuda bizleride af edip cennetine koysun inşaallah. "

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