Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, bu haftanın hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi verdi. Yurdun yarından itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Şahbaz, yurt genelinde, kuzey, güney ve iç kesimler başta olmak üzere gök gürültülü sağanağın beklendiğini belirtti.

"SICAKLIK DÜŞÜŞLERİ BELİRGİN OLACAK"

Şahbaz, şunları kaydetti:

"Hafta sonuna kadar iç ve kuzey kesim ağırlıklı olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde sağanak görülecek. Yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceğini tahmin ediyoruz. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'da sıcaklık düşüşleri belirgin olacak."

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini ifade eden Şahbaz, Antalya'nın kuzey yönlerden esen rüzgarın etkisiyle son bir haftadır sıcaklık artışı yaşadığını, bu haftadan itibaren ise yüksek sıcaklık düşüşü olacağını kaydetti.

ORDU VE TOKAT ÇEVRELERİNE ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Sivas'ın batı ve kuzey ilçelerinde bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirten Şahbaz, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şahbaz, yarın sabahtan akşam saatlerine kadar Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına beklendiğini kaydetti.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bu hafta, üç büyük ilde hava durumu gündüz saatlerinde şu şekilde olacak:

Ankara'da hava, hafta boyunca parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Çarşamba ve perşembe günleri aralıklı sağanak bekleniyor. En yüksek hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde salı 22, çarşamba 20, perşembe 17 derece hissedilecek.

İstanbul'da havanın yarın ve çarşamba parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü ise Anadolu yakasında aralıklı sağanak bekleniyor. İlde en yüksek sıcaklığın yarın ve çarşamba günü 21, perşembe 22 derece olması öngörülüyor.

İzmir'de ise sıcaklığın yarın ve çarşamba 26, perşembe 25 derece olacağı tahmin ediliyor.