Türkiye Gazetesi

Soylu, Bakanlık basın odasında Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Saldırıya ilişkin bilgileri paylaşan Soylu, "Terör örgütünün 'Hayır eylemi o yapmadı, bu yaptı' dediği 2 kişiden birisiyle ilgili çok kritik bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. 'Ruken Zelal' kod adlı Emel Feremez." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, terör örgütü PKK/YPG'li Feremez'e ait fotoğrafı da paylaştı.

SOYLU'DAN ABD'YE PKK/YPG TEPKİSİ

Soylu, MİT Başkanlığı ile yaptıkları çalışmada, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin kontrolündeki Münbiç'ten gelen PKK/YPG mensubu Feremez'in terör örgütünün sözde timinin başında olduğunu belirlediklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmediğine yönelik ifadeleri olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Şimdi bu fotoğraf aslında yeni bir başlangıcın adımıdır. Yani Türkiye'ye Münbiç'ten paramotorla gelen ve ardından PKK/YPG/PYD'nin birçok kadrosunda bulunmuş bu teröristin bugüne kadar aklamaya çalıştıkları, PKK'nın Suriye kolu olarak nitelendirdiğimiz YPG'nin azılı bir teröristi olduğu ve PKK'nın kendi ifadesiyle Türkiye'de eyleme karıştığı ortaya konulmaktadır. Amerikalı komutanların yapması gereken bir tek şey daha var, YPG ofisine gidip başsağlığı dilemeleri lazım bunlara... Onlara yakışan o. İstihbaratımıza koşan Amerikan görevlisinin ilk önce oradaki istihbarat başkan yardımcımıza, 'Hangi silahlarla yapıldı?' demesinin arkasındaki neden çok açık ve nettir."

Başsavcılıktan Mersin'deki hain saldırı ve soruşturmalarla ilgili açıklama Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu. Savcılık soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Mersin'deki hain terör saldırısında yeni gelişme: 5 zanlı daha tutuklandı Geçtiğimiz günlerde Mersin'de gerçekleştirilen hain saldırının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni tutuklamalar yapıldı. Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından 5 şüpheli daha tutuklandı.

Bakan Soylu 'ABD ilk kez bizden bir şey istedi' diyerek açıkladı: Mersin'deki eylem Amerika merkezli Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevi saldırısına dair açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu eylemin Amerika merkezli bir eylem olduğunu belirterek, "Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, ilk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden, "Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz" dediler dün. Neden istediler? Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi. İstihbarat Teşkilatımız, "Siz ilk önce PKK’ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin, biz ondan sonra size göndeririz" diye" ifadelerini kullandı.