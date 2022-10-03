Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarla başarıyla devam ediyor. Bu kapsamda MSB'den yapılan açıklama ile Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELİNCEYE KADAR DEVAM"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Teröristleri hendeklere gömmeye devam! Fırat Kalkanı'nda 1'i sözde üst düzey toplamda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi.

MSB: 7 PKK'lı terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde, Ribat-2 Üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.