Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'başörtüsü' hakkında açıklamalarda bulundu."Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Değişmeyi ve öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı" dedi. CHP Lideri, yarın TBMM'ye Başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini yarın Meclis’e sunacaklarını açıkladı.

"HER KAPANAN YARA BİZİ BİRLEŞTİRECEK"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok yaralar var. Bu yaralar hep bizi geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda atacağımız adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme tam olarak bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapatacak ki millet olarak dünya ile rekabete odaklanalım. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek. Her adım huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Bu yüzden ben ucu nereye varırsa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım.

'BAZEN OY KAYBETMEYİ GÖZE ALMAK GEREKİYOR'

Kılıçdaroğlu, "Geçen hafta yol arkadaşlarıma yanımda mısınız diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle yürek istiyor yürek, siyaseten büyük yürek istiyor. Türkiye'yi barıştırma yolu engebeli bir yol. Bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. " ifadelerini kullandıç

'KADINLARIN GİYİM KUŞAMINI SİYASETİN TEKELİNDEN ÇIKARIYORUZ'

"Bu yaralardan biri de baş örtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte." diyen Kılıçdaroğlu, "Değişmeyi ve öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrenseller hukuk ilkeleri ile uyum içerisinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkarıyoruz. Yarından itibaren bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızın ardından Meclis'e vereceğiz. CHP grubu, eksiksiz, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracak.

Türkiye'nin yaralarını kapatma konusunda yol arkadaşlarımız benimle. Yaraları kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bu zor, zor olduğunu kadar hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum.''

AHMET DAVUTOĞLU: TÜM SİAYSİLERİ BU YASA TEKLİFİNE DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUM

Konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Davutoğlu, destek çağrısında bulundu. Davutoğlu, "Sn. Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

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