Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün Libya'ya gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında Türkiye ile Libya arasında birçok alanda iş birliği için imzalar atıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Libya ziyaretinde enerji, savunma, ticaret ve iletişim alanlarında iki ülke arasında iş birliğini güçlendirici önemli adımlar atıldığını, mutabakatlar imzalandığını duyurdu.

TÜRKİYE VE LİBYA BİRLİKTE HAREKET EDECEK

İletişim alanındaki anlaşmaya göre, Türkiye ile Libya arasında eğitim ve değişim programları düzenlenecek. Ortak Çalışma Komisyon toplantılarının başlatılması adına gerekli çaba gösterilecek.

Resmi haber ajansları arasında iş birliği teşvik edilecek. Görsel, işitsel ve elektronik içeriğin karşılıklı değişimi gerçekleştirilecek.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE, TÜRKİYE İLE İMZALANAN ANLAŞMALARDAN MEMNUN

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk heyetini ağırlamaktan ve ziyaret esnasında imzalanan anlaşmalardan duyduğu memnuniyetini ifade etti. Dibeybe, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Libya halkının yüksek menfaatlerine hizmet eden anlaşmalar imzaladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Seçimlerin yapılabilmesi için gereken uluslararası desteği harekete geçirme konusunda fikir birliği içinde olduklarını vurgulayan Dibeybe, "Halkımızın dostluğunu isteyen ve ülkemizin birliğine saygı duyanlar hoş geldi, savaşı ve bölünmeyi destekleyenler değil." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için dün Libya'nın başkenti Trablus'a gelmişti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla Menguş ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşmeler yapılmış ve Libya tarafı ile hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıraları imzalanmıştı.



Türkiye'den Libya'ya heyet gidecek Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'den bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Libya'ya heyet gönderiliyor Dışişleri Bakanlığı açıkladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den Libya'ya üst düzey bir heyet gönderilecek.