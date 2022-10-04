Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışında İslam düşmanlığının örneklerine şahit olurken ne yazık ki ülkemizde de benzer bir düşmanlık görüntüsünün yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendini bilmez iki sapkının Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yaptığı provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu duyurdu: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığını bildirdi.

Aşırı sağcıların Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası İsveç karıştı Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasının ardından son 3 gündür birçok kentte şiddet olayları patlak verdi. Norrköping kentinde polisin uyarı ateşi açması sonucu 3 kişi yaralandı.