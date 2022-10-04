Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Irak ve Suriye’de devam eden operasyonlarla terör örgütü PKK, tarihinin en zor dönemini yaşıyor. Teröristbaşı Murat Karayılan bu durumu, ‘zor durumdayız, varlık yokluk savaşı veriyoruz’ diyerek itiraf etti. Köşeye sıkışan PKK, sahada yaşadığı kayıpları Türkiye içerisinde yapılacak provokasyonlarla telafi etme çabasında. Müşterek eylemlilik başlığı altında DEAŞ dâhil tüm terör aparatları ile Türkiye’de provokatif eylemler düzenleme kararı alan terör yapılanması PKK ve ortaklarının planına göre bu saldırılarda PKK ismi geçmeyecek. ‘Gri eylem’ olarak isimlendirilen ve Suriye’de startı verilen Mersin eylemi de aynı taktik çerçevesinde gerçekleştirildi. Başta HDP ve CHP çevresi daha ilk dakikalardan itibaren ‘polis cinneti’, ‘DEAŞ saldırdı’ ve ‘polisevinde el bombası patladı’ başlıklarıyla hedef saptırmaya çalıştı. Güvenlik kaynakları terör cephesinde oyunu bozan unsurun emniyet mensubu Şehit Sedat Gezer’in canı pahasına saldırganı etkisiz hâle getirmesi olduğunu belirtiyor. Plana göre militanlar oradan kaçmayı başarsa PKK eylemi üstlenmeyecek tartışma DEAŞ üzerinden devam edecekti.

DEŞİFRE OLDULAR

Tezgâhı bozan bir diğer faktör ise hadisenin PKK eylemi olduğunun ortaya çıkması ve ismi geçen teröristlerden birinin daha önce CHP tarafından savunulan Dilşah Ercan isimli terörist olması... Kandil bu gelişmeler üzerine doğrudan devreye girdi ve Mersin’e gönderdiği teröristleri kendisi ifşa etti. Hain saldırı sonrası HDP-CHP arasında yoğun görüşme trafiği yaşandığı ve bunun ardından Kandil’in saldırıyı üstlendiği gelen bilgiler arasında.

TERÖR KAMPINDAN SESLENDİ

CHP’nin tutuklu gazeteciler arasında gösterdiği Dilşah Ercan’ın terör kanallarında dün bir video kaydı ortaya çıktı. PKK kampında teröristbaşı Öcalan’ın posteri önünde, silahlı görüntü veren terörist tehdit etti. Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre terörist Dilşah Ercan’ın intihar eğitimi alan fedai timinde yer aldığı yönünde... PKK’lı kadın militan yayımladığı video kaydında Mersin’de imha edilen teröristlerin devamı olacağını söyledi.

OLAĞANÜSTÜ TEDBİR ALINIYOR

Güvenlik güçleri alınan istihbarat ve yürütülen saha çalışmaları kapsamında Suriye, İran ve Irak sınırlarında bütün sızma girişimlerine karşı olağanüstü tedbirler aldı. Afrin-Azez yolunda aynı amaçla Türkiye’ye sızmaya çalışan üç PKK’lı sağ yakalanırken Kamışlı hattında ise sekiz terörist vuruldu. Öte yandan Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adana ve Mersin şehirlerinde yasadışı terör örgütleri PKK ve DEAŞ mensubu militanlara şok operasyonlar düzenlendi. PKK kanadının özellikle sızma amaçlı yeni yollar arayışına girdiği rapor ediliyor.

BİLGİ DEVLETİN İÇİNDEN GELDİ

CHP’nin Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda yer alan Dilşah Ercan’ın Zozan Tolan kod isimli bir terörist olduğu, terör örgütü PKK’nın yayını ile kesinleşti. PKK’lı terörist hakkında katıldığı yayında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “O kişinin olmadığı çıktı ortaya. Biz biliyorduk onun olmadığını ama dillendirmedik. Bir süre sonra o bilgi geldi, devletin içinden” dedi.

Bakan Soylu açıkladı: Mersin'deki polisevi saldırısına katılan ikinci teröristin kimliği belli oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yönelik 26 Eylül'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin PKK/YPG üyesi "Ruken Zelal" kod adlı Emel Feremez olduğunu bildirdi.