TBMM Başkanlığı'na 34 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanmış olan 65 fezleke sunuldu.
LİSTEDE KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ DA VAR
Dokunulmazlığı kaldırılması istenenler arasında; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bulunuyor.
AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILIYOR
Öte yandan DBP'li Salihe Aydeniz hakkında TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu tarafından yazın oyçokluğuyla alınan dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor da Genel Kurul'a sunuldu.
DBP'li Salihe Aydeniz hakkında 5 adet fezleke için dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor karma komisyona sunuldu TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sundu.
11 milletvekili hakkında 16 fezleke hazırlandı Son dakika: HDP’den 8 olmak üzere 11 milletvekiline ait 16 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezleke hazırlananlar arasında Utku Çakırözer de var.
HDP’li Semra Güzel için karar: Fezlekesi Meclis'te Adıyaman’da öldürülen teröristin cep telefonundan birlikte çekildikleri fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Meclis’te. Fezlekenin görüşülmesi için için TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu toplandı.