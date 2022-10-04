Türkiye Gazetesi

Onur Şener katilleri kimdir, yakalandı mı? Onur Şener cinayeti ilk ifadeler ortaya çıktı! Onur Şener cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıkıyor. Ankara’da bir eğlence mekanında çalışan müzisyen Şener vahşi şekilde öldürülmüştü. İstek şarkı çalmadığı için öldürüldüğü iddia edilen Şener cinayeti sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

ONUR ŞENER KATİLLERİ KİMDİR?

Ankara'da eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Çayyolu'nda bulunan bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden İlker K., Ali G., Semih S., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ONUR ŞENER CİNAYETİNDE İLK İFADELER!

Ankara'da eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Çayyolu'nda bulunan bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden İlker K., Ali G., Semih S., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Çayyolu'nda bulunan bir alkollü eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

"Ben bira bardağını fırlattım ancak denk gelip gelmediğini hatırlamıyorum"

İfadesi alınan şüpheli İlker K., maktule bira bardağı fırlattığını ancak sonrasını hatırlamadığını belirterek, "Maktul üzerime gelirken 'bize doğru gelme' diye seslendim. Ben bira bardağını fırlattım ancak denk gelip gelmediğini hatırlamıyorum. Benim elimde bira bardağının sapı kaldı. Birlikte yere yuvarlanınca bir kere yumruk salladım ancak denk geldi mi bilmiyorum. Bir kadın bana saldırıyordu. Ona vurmak istemediğim için tutmaya çalıştım. Benim arkam dönük olduğu için arkadaşlarımın ne yaşadığını bilmiyorum. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben Onur'a vurmadım, ayırmaya çalıştım"

Şüpheli Semih S., yaşanan arbedeyi ayırmaya çalıştığını ifade ederek, "Ben İlker ile maktul Onur'u ayırmaya çalıştım. Ben Onur'a vurmadım, ayırmaya çalıştım. Elimin kesildiğini çok sonradan anladım. Onur beni itince yolun ortasına doğru düştüm. İlker elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı istiyorum" dedi.

"Bize saldırdı"

Şüpheli Ali G ise. savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Solist Onur gelirken arbede oldu, bize saldırmaya geliyordu. Hatta bize saldırdı. O sırada itiş kakış oldu. Ben kaldırımdan düştüm. Ondan sonra da yerden kalkamadım. İlker elindeki bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı istiyorum."

"Benim kimseye bir temasım olmadı"

Yaşanan olayda orada bulunan şüpheli J.E. ise hiç kimseyle bir teması olmadığını, yaşanan arbedede uzakta durduğunu belirtti. Şüpheli G.G. de suçsuz olduğunu ve serbest bırakılmasını isteyerek, "Benim kimseye bir temasım olmadı. Uzakta durdum. Üzerinde kan lekesi olmayan tek kişiyim. Tam mekandan çıkacakken tanımadığımız bir kişi 'olayı anlatır mısınız' diye arkadaşlara soru sordu. İlker tek başına konuşmaya başladı. Tekrar yanımıza geldiğinde 'siz haklısınız' dediler. O sırada mekandaki herkes dışarıya çıktı. Onur Bey sinirli şekilde bize doğru gelmeye başladı. Gözde'nin omuzlarından tutarak itti ve 'sen buradan git varoş' tarzında bir şey söyledi. Onur Bey İlker'i darp etmeye başladı. Sonrasından arbede başladı. Aramızda 5-6 metre kadar vardı. Ben İlker'in bira bardağı ile vurduğunu görmedim. İlker kendisi söyledi. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı istiyorum. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

ŞENER’İN ARKADAŞI O ANLARI ANLATTI

Şener’in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, “O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş. Polis geldi, birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar. Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok. İyi bir insandı. Sohbetimiz vardı sürekli. Kimseyle bir sıkıntı yoktu. Müzikle uğraşan bir adamdı. Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden ötürü kavgayı çıkarmış olabilirler. Arkadaşları ve ailesi geldi. Feryat ettiler. Polis geldikten sonra ortam biraz yatıştı” ifadelerini kullandı.

"Çok zarif ve beyefendi birisiydi"

Olayın diğer tanıklarından Zekiye Altan, “Onur çok zarif ve beyefendi birisiydi. Medeniyet seviyesi yüksekti. Kendisini tanırdım. Mahallemizde müzisyendi. Hep beraber dinlemeye gelirdik. Kendisinden bir şarkı istenmiş, bilmediğini ifade etmiş o da. Onlar da program bitişinde Onur’u beklemişler. Tahrik edici konuşmuşlar. Şişeyi kırıp Onur’un şah damarına saplamışlar. Biz kendisini tanırdık, centilmen ve zarif birisiydi. Kötü tarzda bir evlat değildi. Husumeti yoktu kimseyle” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Çankaya'daki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, Solist Onur Şener (45), kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.’ye şarkıyı bilmediği için söyleyemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine eğlence mekanının önünde Onur Şener ile İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıktı. Kesici bir aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G. Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.