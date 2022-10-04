Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarla başarılı biçimde sürüyor. Bu kapsamda Şırnak’ta 2022-2023 Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar Dağlarında başlatılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz" operasyonunda Mehmetçik her tarafı didik didik arıyor. Alınan bilgiye göre; 'Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu'nda dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

"BÖLGE TERÖRİSTLERDEN TEK TEK TEMİZLENİYOR"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar Dağlarında PKK’lı teröristlerin izini sürüyor. 1600 Mehmetçik bölgede her tarafı didik didik arıyor. Mehmetçik, teröristleri zorlu arazi koşullarına rağmen bulup etkisiz hale getirmek için operasyonlar yürütüyor, bölge teröristlerden tek tek temizleniyor. Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristleri bulup etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik Şırnak kırsalında düzenlenen operasyonlara savaş uçakları ve taarruz helikopterleri yakın hava desteği sağlıyor. Şırnak kırsalında 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlatılan “Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu”nda son dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Siirt'te 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi Teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. Siirt Pervari'de 3 PKK'lı jandarma tarafından öldürüldü.

Teröristleri hendeklere gömmeye devam! Fırat Kalkanı'nda 1'i sözde üst düzey toplamda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi.