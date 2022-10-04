Türkiye Gazetesi

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde içinde bulunduğu otomobilin traktörle çarpışması sonucu kaza geçirdi. Ök'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazada hafif yaralandığı açıklandı.



Vekil Ök, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Alınan bilgilere göre, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün bulunduğu ve şoförünün kullandığı otomobil, Denizli yolunda kaza yaptı. Kazanın ardından Ök, 112 Acil servis ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selcen Hıdıroğlu ve Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ök’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ök’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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