Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Batı'nın, ürettiği 'küresel güvenlik' meselesini çözmek istemediğini ve terör örgütlerine çeşitli alanlarda destek verdiğini ifade etti.

"AVRUPA, AMERİKA'NIN VAGONUDUR"

Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin PKK tarafından yönetildiğini anlatan Soylu, "Avrupa'da uyuşturucu satan PKK örgütü olduğu gibi PKK mağaralarında sentetik uyuşturucu haplar ele geçirmek bizim neredeyse rutinimiz haline gelmiştir. Daha bu sabah Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir taraftan kaleş bir taraftan uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir" dedi.

Soylu, göçün sadece Türkiye ile komşu ülkeler arasındaki sınır meselesi olmadığını ifade ederek, "Ege Denizi, Akdeniz mezarlık oldu. Bunu görmeyen bir dünya var. 'Mış' gibi yapan, 'Üç kuruş, beş kuruş gönderirsem meseleyi çözebilirim, kendi toplumuma ben bir şeyler yapıyorum' anlayışını ortaya koyan Batı ile karşı karşıyayız. Küreselleşme iflas noktasındadır. Avrupa diye bir şey yoktur, Amerika'nın vagonudur" diye konuştu.

"MUHALEFET PARTİSİ, İLK KEZ BİR TERÖRİST İÇİN DNA RAPORU İSTEDİ"

Mersin'de polisevine yönelik düzenlenen 1 polisimizin şehit olduğu hain terör saldırısına da değinen Bakan Soylu, "Mersin saldırısı sonrası ortaya koyulan tartışmaları hep beraber izliyoruz. Dün sosyal medyada bir video dolaştı. Belki de kamuoyu ilk kez bir teröristi bu ölçüde yaygın ve net bir şekilde izledi ve gerçek yüzlerini gördü" dedi.

Bakan Soylu, "Silah ve bomba eğitimi almış, söz konusu eylemin hazırlığında parmağı olan, mecazi anlamda söylemiyorum, doğrudan parmak izi olan, başka eylemler yapacağını da ifade eden bir kadın terörist gördük. Bu açıklama sonrasında bize, 'Eylemi yapan o muydu, başkası mıydı? Devlet yanıldı mı, yanılmadı mı?' konusunu tartışmaya çalıştılar. Bir muhalefet partisi ilk kez bir terörist için DNA raporu istedi. Başka bir şeyi tartıştırmadılar" ifadelerini kullandı.

Soylu, olayın ardından evlat nöbetleri, CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu, terörle mücadele kapsamında nelerin yaşandığı ve terör örgütlerine hangi desteklerin verildiğinin tartışılmadığını vurgulayarak, "Ama 'Paramotor o kadar uçar mı?' diye uzman kesilmesini bildiler" dedi.

"TUTUKLU GAZETECİLER LİSTESİ'NİN DE BİR BÖLÜMÜNE BAKMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi veya yakalanmalarının ardından İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde hangi kategoride yer aldıklarına baktıklarını hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bir şeye daha bakmamız aklımıza geldi, bundan sonra Tutuklu Gazeteciler Listesi'nin de bir bölümüne bakmak zorunda kalacağız. Bu terör saldırısında bizatihi PKK ve KCK'nın elinden, dünyaya ve Amerika'ya yönelik bir belge daha çıkmış oldu. O da Suriyeli olarak nitelendirilen teröristin, resimleriyle beraber bir YPG elemanı olduğunu ve YPG elemanının gelip burada eyleme karıştığını PKK itiraf etmiş oldu. PKK ile PYD arasında bir bağ bulamayanlar hemen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımıza koşup, 'Mersin'deki eyleme karışan silahların seri numaralarını istiyoruz' diye telaşa kapıldılar. Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu."

Bakan Soylu açıkladı: Mersin'deki polisevi saldırısına katılan ikinci teröristin kimliği belli oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yönelik 26 Eylül'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin PKK/YPG üyesi "Ruken Zelal" kod adlı Emel Feremez olduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan Mersin'deki hain saldırı ve soruşturmalarla ilgili açıklama Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu. Savcılık soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.