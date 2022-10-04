Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar uzatıldı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS'e yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek.

'Ek belge' talepleri öğretmenlerin güvenlik soruşturmalarını uzatıyor 1 Eylül'de 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle hala göreve başlayamayanlar var. Sürece ilişkin konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Güvenlik soruşturmaları 'ek belge' talepleri istenildiği için süreç bu şekilde oluyor. Burada da tam gaz çalışılıyor. Erken bitirilmesi için herkes aralıksız bir mücadele veriyor" dedi.

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