Türkiye Gazetesi

Birkaç gün önce İstanbul merkezli 4 ilde “borsada manipülasyon” soruşturması başlatılmış, operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Piyasalarda endişe oluşturan vurgunla ilgili çarpıcı detaylar gelmeye başladı. Özellikle bankacılık hisselerinde yükseliş beklentisi ve algısı oluşturan şüphelilerin ilk etapta çok fazla gelir elde ettikleri ancak piyasadaki sert düşüşlerin ardından büyük oranda zarara uğradıkları ortaya çıktı.

GÜNDEME OTURAN BORSA MANİPÜLASYONU

Organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin banka paylarından yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturdukları tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin özellikle Borsa İstanbul’da banka endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında yoğun işlem yaptıkları 3 aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık 30 milyar TL olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılığı işlemler yaparak oluşan pay piyasasının yapay bir piyasa haline getirildiği belirlendi.

SÜREKLİ SATIM İŞLEMLERİYLE PİYASADA HAKİMİYET KURULDU

Böylece bankacılık sektörü paylarına yüksek olduğu izlenimine veren şüphelilerin, yoğun ve sürekli alım satım işlemleri ile piyasada hakimiyet kurduğu, pay fiyatlarının belirlenmesinde etkin hareketlerde bulundukları, eş zamanlı olarak ilgili bankacılık sektörü payları vadeli işlem piyasasında uzun pozisyon aldıkları ortaya çıktı.

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ VE ALGISI OLUŞTURDULAR

Banka paylarından yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturulduğu, pay piyasasında paralel yapılan alımlarla aynı payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde arttırıldığı, yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisinin verildiği tespit edildi. Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyecek fiyatların yükseltilmesine yol açıldığı da ortaya çıkarıldı. İlgili paylar ve paylara ait vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğunun şüphelilerin mülkiyetinde olduğu iddia edildi.

SERT DÜŞÜŞ NEDENİYLE 1 TL ZARAR ETTİLER

Şüphelilerin realize karlarının 2.5 milyar TL elde edilen toplam karın ise yaklaşık 5 milyar TL olduğu, ancak piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar TL zarar olduğu kaydedildi.

Borsa mağduru 'Bizi balık gibi avladılar' diyerek savcılığın yolunu tuttu Borsa’daki manipülatif işlemler nedeniyle maddi zarara uğrayan yatırımcı Cem Gümüş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. “Benim gibi binlerce insan var” diyen Gümüş, “Bankalar yatırımcılara ters takla attırdı. Biz bugün borsamıza, ülkemizdeki bankalara güvenemeyeceksek hangi yatırım fonuna güveneceğiz?” dedi.

Borsada manipülasyon vurgunu: 8 kişi adliyeye sevk edildi İstanbul merkezli 4 ilde 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hisselerde manipülasyon yaparak büyük vurgun gerçekleştirmekle suçlanan 10 şüpheliden 8’i yakalandı. Borsada manipülasyon iddiasıyla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Borsa dolandırıcılığında şok iddialar SPK’nın borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin suç duyurusunun detayları netleşti. 13 Eylül’de 1 milyar 421 milyon liralık işlem gerçekleşmiş. Akraba olan şüpheliler, banka hisselerindeki işlemlerle büyük vurguna imza atmış.