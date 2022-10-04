Türkiye Gazetesi

Binali Yıldırılım Düzce Üniversitesi 2022-2023 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Binali Yıldırım daha sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Binali Yıldırım'ın son sağlık durumu merak konusuydu, işte yapılan açıklama ve detaylar... Düzce Üniversitesi'nin yeni dönem açılış töreninde İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Düzce Üniversitesi senatosu tarafından Binali Yıldırım’a mühendislik alanında fahri doktora belgesi Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından verildi. Doktora törenin ardından konuşan Yıldırım, üniversitenin 2022-2023 Yılı Akademik Açılış Töreni’nde bir arada olmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Düzce Üniversitesi'nin AK Parti iktidarının stratejik kararı çerçevesinde kurulduğunu dile getiren Yıldırım, iktidara geldiklerinde üniversiteye erişimin ciddi problem olduğuna işaret ederek, bugün üniversiteye erişimde ülkemizin dünya birincisi olduğunu vurguladı.

BİNALİ YILDIRIM HASTANEYE KALDIRILDI

Binali Yıldırım daha sonra, üniversitede düzenlenen törenin ardından programına devam edemeden kendini rahatsız hissetmesi dolayısıyla üniversite hastanesinde tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Serum takılan Binali Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu ve bir süre dinleneceği öğrenildi.

Binali Yıldırım Avrupalılara seslendi: Kışı Türkiye'de geçirin AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, enerji sorunu yaşayan Avrupalıları Türkiye'ye davet etti. "Buraya gelsinler, hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. " dedi.

Binali Yıldırım 2023 seçimleri için tarih verdi: İki bayram arasında bir bayram daha var AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Önümüzdeki sene 3 tane bayramımız var. Birinci bayramımız, Ramazan Bayramı. Üçüncü bayramımız, Kurban Bayramı. İkisinin arasında da bir bayram daha var" diyerek 2023 seçimleri için iki bayram arasını işaret etti.