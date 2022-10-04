Türkiye Gazetesi

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temaslarını sürdürüyor.

BAKAN AKAR'A MADALYA VERİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Akar, buradaki ziyaretinin ardından Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı’na geçti. Burada düzenlenen törenle, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev adına, Bakan Akar’a Azerbaycan ordusuna verdiği destekten dolayı, “Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayi Alanında İş Birliği Madalyası” tevcih edildi.

"TÜRKİYE - ERMENİSTAN GÖRÜŞMELERİNDE AZERBAYCAN'IN MENFAATİ ESAS ALINIYOR"

Gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, Türkiye ve Azerbaycan’ın asil Türk milletinin geleceği, güvenliği, refahı için gece-gündüz demeden elbirliğiyle çalıştığını belirtti. İki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin tüm Türk dünyasına örnek olacağını vurgulayan Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasında askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii alanlarında yoğun iş birliğinin bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bu konudaki kararlılığına dikkati çeken Akar, “Onların çizdikleri çerçevede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar kesinlikle saldırgan değil. Herkesin hak ve hukukuna saygılıyız. Burada bir barış ortamının doğmasını arzu ediyoruz. Son yapılan harekat sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in görüşmelerinin ardından Ermenistan'a uzatılan bir barış eli var. Bu barış elinin tutulmasını, gerekli cevabın verilmesini bekliyoruz. Bu, bütün Kafkasya'da barışın, huzurun buna bağlı olarak da refahın hakim olması için önemli bir konu. Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler tamamen Azerbaycanlı kardeşlerimizin hak ve menfaati esas alınarak yapılıyor. Onlardan ayrı bir şey yapılması asla söz konusu olamaz. Bizim niyetimiz bölgeye barışın, huzurun gelmesi, herkesin refah güven içinde yaşaması” dedi.



Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlikteliğin üçüncü taraflar için tehdit olmadığını vurgulayan Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in kararları kesin, biz kardeşiz, biriz, beraberiz bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Akar, 44 gün süren Vatan Muharebesi ile son dönemde sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

"BURASI SİZİN İKİNCİ VATANINIZ"

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Guliyev ise yaptığı açıklamada, “Aziz dostum, kardeşim” diye hitap ettiği Akar’ı bakanlığında ağırlamaktan ve madalya tevcihinden şeref duyduğunu belirtti. Akar’a Azerbaycan ordusuna desteklerinden dolayı şükranlarını ileten Guliyev, “Burası sizin ikinci vatanınız, eviniz” dedi.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığındaki madalya tevcih törenine Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da katıldı. Hulusi Akar, Azerbaycan Büyükelçiliğini ziyaret etti

Akar, madalya tevcih töreninin ardından beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti. Akar, çalışmalara ilişkin Büyükelçi Cahit Bağcı’dan bilgi aldı.

Bakan Akar'dan Yunanistan teşhisi: Mitomaniye yakalanmışlar Bakan Akar, son dönemde zirve yapan Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilişkin, 'Bazı Yunan siyasiler her fırsatta yalan söylüyor, Türkiye'yi karalıyor. Mitomaniye yakalanmışlar. Tıp literatüründe bunun karşılığı yalan söyleme hastalığı. Bunlara şifa diliyoruz.' dedi. Bakan Akar, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma konusunda Yunanistan'ı net bir dille ikaz etti. Akar, ''Lozan ve Paris Barış Konferansı'nı işaret ederek, “Eğer askeri hale getirirsen antlaşmadan çıkıyorsun demektir... Olay tamamen bizim kontrolümüzde olacak şekilde çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan kritik toplantı! Sınır birliği komutanlarıyla görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik toplantı. Bakan Akar, Irak'ın kuzeyi ve sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla görüştü.