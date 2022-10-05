Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başörtüsü serbestîsinin ‘anayasal güvenceye’ kavuşturulması için muhalefete çağrı yapacağı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü serbestîsine yönelik kanun değişikliği önerisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün cevap verecek. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na ve muhalefete “Temel hak ve özgürlükler konusunda, başörtüsünü de içerecek şekilde” Anayasa değişikliği çağrısı yapacak. AK Parti kaynakları “Kılıçdaroğlu madem böyle bir çağrı yaptı. Tam güvence için anayasa değişikliği olmalı. Cumhurbaşkanı’nın çağrısı bu yönde olacaktır” dedi.

VATANDAŞA EK YÜK GELMEYECEK

Bu arada, Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısında da seçim hazırlıkları masaya yatırıldı. Önceki akşam yapılan toplantıda, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yaz boyunca Türkiye genelinde seçimde görev alacak partililere, sandık başı işlemleri, oy sayımı sırasında yapılacaklar ve oyların tutanağa geçirilmesi sırasında dikkat edilecek konularla ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Erdoğan da özellikle sandıklara sahip çıkılması konusunda bütün hazırlıkların yapılmasını istedi. Ekonomiye yönelik mesajlar da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ocak ayından itibaren asgari ücretliler ve dar gelirlileri memnun edecek adımlar atacağız. Enflasyonu da dikkate alarak, dar gelirlileri gözetecek şekilde adımlarımız olacak. Vatandaşa ek yük getirecek herhangi bir konuyu gündeme getirmeyin. Tam tersine alım gücünü artıracağız” diye konuştu. Halka vadettikleri düzenlemelerin bir an önce Meclis’ten geçirilmesini isteyen Erdoğan “Seçim takvimi başlamadan bunları halletmemiz lazım. Bir yandan parlamentoda bir yandan sahada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son yasama yılında, vatandaşın beklentilerini karşılayacak şekilde çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

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