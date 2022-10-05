Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
FETÖ üyesi olduğu için ihraç edilmişti... Eski binbaşı düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakayı ele verdi
05.10.2022 - 09:17 | Son Güncelleme: 05.10.2022 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen eski binbaşı G.S., İstanbul’da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sondakika,
917097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/917097.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER