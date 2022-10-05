Türkiye Gazetesi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün düzenlemiş olduğu protesto eylemine katıldığı, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifade bulunduğu, örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunduğu, Bank Asya'da hesap açarak örgüt liderinin talimatından sonra bankada işlem yaptığı' tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 KİŞİ YAKALANDI 2 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyon çerçevesinde 6 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Yakalanan şüpheliler polis ekiplerince adliye götürülürken...

Soruşturma devam ediyor.

FETÖ üyesi olduğu için ihraç edilmişti... Eski binbaşı düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakayı ele verdi Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen eski binbaşı G.S., İstanbul’da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı.

FETÖ’nün yeni eğitim yapılanması deşifre oldu: 35 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasının sürdürdüğü deşifre edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda güncel olarak dershanecilik faaliyeti sürdüren 35 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! ByLock kullanıcısı 16 şüpheliye gözaltı kararı Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ByLock kullandığı tesit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.