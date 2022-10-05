Türkiye Gazetesi

Green Card DV Lottery 2024 başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvurusu hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. ABD’de çalışma ve yaşama imkanı sağlamak için gerekli olan yollardan birisi Green Card oluyor. Karta başvuru yaptıktan sonra yapılan çekilişle hak sahipleri belirleniyor. Karta sahip olan kişiler ABD’ye gidip oturum izni alabiliyor. Peki; Green Card 2024 başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvurusu ücretli mi ücretsiz mi?

GREEN CARD BAŞVURUSU HANGİ TARİHLERDE?

DV2024 Green Card çekilişi başvurularının 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacağı duyurulmuştu.

GREEN CARD BAŞVURUSUNDA PASAPORT İSTENİYOR MU?

Başvuru döneminde pasaport şartı bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda pasaport numarasının girilmesi gerekiyordu. Yeni başvuru döneminde adaylar vize başvurusunda bulunabilecekleri döneme kadar pasaport ibraz etmesi gerekmeyecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aracı bir kuruma gerek kalmadan Green Card DV Lottery başvurusunu ücretsiz bir şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı üzerinden Green Card başvurusunu tamamlayabilirsiniz.

Site İngilizce olduğu için tüm adımların iyi anlaşılması ve doğru şekilde başvuru yapılması önem taşımaktadır.

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GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir.

En az lise mezunu olmak. Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak.

18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

Başvuru sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasından kontrol edebilir ve Green Card alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz.