Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen Mehmet Akdere tutuklandı. Akdere’yle birlikte 5 borsacı daha cezaevine gönderildi. Tutuklanan Akdere’nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Akdere borsa dünyasında yüksek hacimli işlemler yapan birisi olarak biliniyor.

MEHMET AKDERE KİMDİR?

Mehmet Akdere hakkında pek bilgi bulunmuyor. Akdere İnşaat Turizm şirketinin sahibi olduğu belirtilen Akdere’nin birçok büyük holdingin hisselerinde yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, geçtiğimiz pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Düzenlenen operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 5’i tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan 1 şüpheli hakkında konutu terk etmeme şeklinde, 2 şüpheli hakkında ise imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri talep edildi.

Sevk edilen 8 şüpheliden 5'i 'piyasa dolandırıcılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin arasında Mehmet Akdere’nin de olduğu öğrenildi.