Türkiye Gazetesi

MHRS çöktü mü? 5 Ekim MHRS açılmıyor hatası gündeme oturdu. MHRS giriş yapamıyorum sorunu ile karşılaşan kullanıcılar sistemdeki son durumu araştırıyor. Günün sabah saatlerinden itibaren MHRS sistemine girişte sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. MHRS açılmıyor sorgulamaları arama motorlarında yükseldi.

MHRS ÇÖKTÜ MÜ?

İnternet kullanıcıları MHRS sisteminde hatalarla karşılaştığını belirtiyor. Konuyla ilgili MHRS’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada sistemde teknik bir çalışma yapıldığı belirtildi.

TELEFONLA MHRS RANDEVUSU NASIL ALINIR?

ALO 182 çağrı merkezini arayarak bağlanacağınız canlı operatöre T.C. Kimlik numaranızı söyledikten sonra adım adım randevu alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer seçtiğiniz tarih ve saat aralığında istediğiniz hekime randevu bulunmuyorsa asistan, sizin için uygun poliklinik ve saat bilgileri önerilecektir.