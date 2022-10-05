Türkiye Gazetesi

Green Card pasaport şartı kalktı mı? 2024 DV-Lottery Green Card başvuru dönemi başlarken, başvuru esnasında pasaportun gerekli olup olmayacağı merak ediliyor. Eski başvuru dönemlerinde pasaport şartı olmuş ve pasaport numarası sisteme dahil edilmişti. Peki; Green Card pasaport şartı kalktı mı?

GREEN CARD PASAPORT ŞARTI KALKTI MI?

Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda Green Card başvuruları için pasaport şartı bulunsa da bu sene yapılacak çekilişte adaylar pasaportlarını yenilemede başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov/) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN BAŞVURU DURUMU

Başvurunuza, eşinizi ve 21 yaşından küçük bekar olan bütün çocuklarınızı eklemelisiniz. 21 yaşından küçük ve bekar olan bütün çocuklarınızı (öz çocuklarınızı, eşinizin bir önceki evliliğinden olan çocuklarını veya evlat edinmiş olduğunuz çocuklarınızı) mutlaka başvurunuza eklemelisiniz.

İNGİLİZCE BİLMEK GEREKİYOR MU?

Green Card çekilişine katılmak ya da çekiliş sonucu kart alabilmek için İngilizce bilmek şartı aranmamaktadır. Green Card aldıktan sonra Kamu veya sivil kurumlardan ücretsiz İngilizce eğitim alabilir yada bir dil okulunda indirimli olarak eğitim alabilirsiniz.