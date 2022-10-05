Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada, "Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin organize olması gerekiyor. Kamu tarafının borla ilgili çalışmaları yürütmesi amacıyla 2003 yılında Bor Araştırma Enstitüsü kurulmuştu. Boren bünyesinde bugüne kadar 348 projeye destek sağlandı. 25 projenin çalışmaları devam ediyor, yapılan projelerle 31 adet patent belgesi alındı, 18 patent başvuru yapıldı. Bor nitrürden elementer bora grafen toza, süper iletkene kadar 16 ürün ticarileştirilmiş oldu. 6 laboratuvar var. Araştırmacılarımıza yeni fırsat ve proje fırsatları sunuyor." dedi.

BOR KARBÜR TESİSİ YIL SONUNDA AÇILIYOR

Bakan Fatih Dönmez, konuşmasının devamında ise bor üretimine ilişkin müjdeli bir haberi verdi. Dönmez, "Bor karbür tesisimizi inşallah bu yılın sonunda devreye alacağız. Böylece savunma sanayi başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda yerli bor karbür kullanılacak. Hidrojen yakıt olarak kullanımını ana hedeflerimizden biri olarak belirlemiştik. Hidrojen önemli bir husus, bu konudaki maliyetler yüksek ama bu alandaki teknoloji geliştikçe zamanla daha erişilebilir maliyet noktasına ulaşacağız." şeklinde konuştu.

LİTYUMDA YERLİ ÜRETİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son olarak şu bilgileri verdi: "Bu yıl içerisinde inşallah biri Eskişehir Kırka’da, biri Bandırma’da olmak üzere 700 ton kapasiteli iki yeni lityum tesisimizin temelini atacağız. Böylece yıllık lityum ihtiyacımızın yarısından fazlasını artık yerli üretimle karşılayacağız.

Daha önce bu konuda bakanlığımızda arama buluşmaları toplantısı gerçekleştirmiştik. Daha fazla paydaşı fikri, eylemi kendi süreçlerimize entegre ettikçe bu alanda müthiş bir ekosistem meydana getirebiliriz. Bu süreci basitleştirmek, koordine etmek ve her türlü kolaylığı göstermektir.

Bizler bor madenini bilimle, teknolojiyle, Ar-Ge’yle, inovasyonla buluşturmaya devam edeceğiz. Bordaki üretim ve ihracat liderliğimizi ileri teknoloji ürün kategorisine taşımış olacağız. Bu alanda emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz."

Bakan Fatih Dönmez’den enerji açıklaması ‘Yüzde 60’ı yerli kaynaklardan sağlanıyor, hedef yıllık 1 milyar dolarlık bir tasarruf’ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gaz tarafında kullanılmasıyla yıllık 1 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyeli olduğunu belirterek, "Bunun için de toplamda 3,5 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyoruz" dedi. Dönmez, "Elektrik üretimimizin de yaklaşık yüzde 60'ını yerli kaynaklardan sağlandığını belirtti.

Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Rüzgar ve güneş enerjisinden rekor düzeyde elektrik üretimi Türkiye'nin büyük yatırımlarla hayata geçirdiği yenilenebilir enerji projesinde rekor düzeyde üretim gerçekleşti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Temmuz ayında rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden rekor düzeyde elektrik üretildiğini açıkladı.